Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 maggio

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, venerdì 13 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia mentre calano contagi e morti (report Gimbe). Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione:

Sono 3.614 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 13 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.719.946, mentre gli attualmente positivi sono 52.268. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.577. Negli ospedali veneti sono ricoverate 467 persone in area medica e 26 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 123. Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.197 vaccinazioni anti-Covid.

Sono 1.674 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Si registrano inoltre altri 9 morti. 11.081 i test effettuati, di cui 2.165 tamponi molecolari e 8.916 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,11% (63,5% sulle prime diagnosi). 483 i casi confermati con tampone molecolare e 1.191 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.126.522 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.076.698 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.165 tamponi molecolari e 8.916 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,1% è risultato positivo. Sono invece 2.637 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 39.845, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 490 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 81,3 anni.

Sono 2.599 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 maggio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 17.542 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 873 – Provincia di Bat: 142 – Provincia di Brindisi: 246 – Provincia di Foggia: 308 – Provincia di Lecce: 572 – Provincia di Taranto: 423 – Residenti fuori regione: 27 – Provincia in definizione: 8. Sono 90.905 le persone attualmente positive in Puglia, 483 ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, 1.104.883 casi totali nella Regione, 10.794.053 test eseguiti, 1.005.592 persone guarite e 8.386 decessi.

In Sardegna si registrano oggi, 13 maggio 2022, 1.409 ulteriori contagi da coronavirus. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6271 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 256 ( + 5 ). Sono 23925 i casi di isolamento domiciliare ( + 256 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 83 e 84 anni e due uomini di 66 e 81 anni, residenti in provincia di Oristano.