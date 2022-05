Contromano in superstrada, scontro fra auto: un morto e 4 feriti

(Adnkronos) –

E’ di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto la notte scorsa intorno alle 4, in seguito uno scontro frontale tra due auto lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, poco dopo l’uscita Interporto Est a Livorno, in direzione del capoluogo toscano.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto era finita contromano sulla superstrada. Nello scontro è deceduto un uomo di 36 anni, originario di San Miniato in provincia di Pisa, che era alla guida della vettura che stava guidando contromano. Sull’altra auto viaggiavano quattro giovani, tra i 23 e i 26 anni, che sono rimasti feriti in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i passeggeri e affidarli alle ambulanze del 118.