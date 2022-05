Eurovision 2022, al via finale su note ‘Give peace a chance’

(Adnkronos) – Dopo due semifinali seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 si è aperta con un’invocazione di pace. A dare il via alla kermesse l’opening act di Rocking 1000 con ‘Give peace a chance’ di John Lennon registrata in piazza San Carlo. Subito dopo è stata la volta di Laura Pausini con un medley dei suoi successi, tra cui ‘Io canto’ e ‘La solitudine’ e il suo ultimo singolo ‘Scatola’.

Prima nazione in gara tra le 25 che partecipano, la Repubblica Ceca. Nona l’Italia con Mahmood e Blanco e il loro ‘Brividi’.

Gonna gialla e giacca blu elettrico, trucco giallo blu. Cristiano Malgioglio ha scelto i colori dell’Ucraina per l’outfit della serata finale da commentatore su Rai1 dell’Eurovision Song Contest 2022.

Sul palco del Palaolimpico di Torino, sfilano in gara nell’ordine: Repubblica Ceca con We Are Domi (e il brano ‘Lights Off); Romania con WRS (‘Llámame’); Portogallo con Maro (‘Saudade Saudade’); Finlandia con The Rasmus (‘Jezebel); Svizzera con Marius Bear (‘Boys Do Cry’); Francia con Alvan & Ahez (‘Fulenn’); Norvegia con Subwoolfer (‘Give That Wolf A Banana’); Armenia con Rosa Linn (‘Snap’); Italia con Mahmood e Blanco (‘Brividi’); Spagna con Chanel (‘SloMo’); Olanda con S10 (‘De diepte’; Ucraina con Kalush Orchestra (‘Stefania’); Germania con Malik Harris (‘Rockstars’); Lituania con Monika Liu (‘Sentimental’); Azerbaigian con Nadir Rustamli (‘Fade To Black’); Belgio con Jérémie Makiese (‘Miss You’); Grecia con Amanda Tenfjord (‘Die Together’); Islanda con Systur (‘Með Hækkandi Sól’); Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov (‘Trenulețul’); Svezia con Cornelia Jakobs (‘Hold Me Closer’); Australia con Sheldon Riley (‘Not The Same’); Inghilterra con Sam Ryder (‘Space Man’); Polonia con Ochman (‘River’); Serbia con Konstrakta (‘In Corpore Sano’); Estonia con Stefan (‘Hope’).