Covid Corea Nord oggi, quasi 300mila nuovi casi di ‘febbre’

(Adnkronos) – Covid in Corea del Nord, segnalati oggi altri 15 morti dopo l’ammissione dei primi casi. E l’agenzia Kcna scrive di almeno altre 296.180 persone con “febbre”. Da fine aprile, secondo le notizie ufficiali, sono 820.620 i contagi, con oltre 496.030 persone che si sono “completamente riprese” e più di 324.550 che sono ancora in cura. In totale la Corea del Nord, in lockdown totale, conferma 42 decessi.