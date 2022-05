Nei primi mesi della pandemia da Covid abbiamo vissuto in Italia una situazione di emergenza o di eccezione, con una sospensione delle libertà individuali? Quali riflessioni ricavare da questa esperienza per il futuro del nostro paese anche oltre l’emergenza pandemica? Ne discutono il magistrato Giuseppe Battarino ed il filosofo Stefano Binda (segretario della Cna Lombardia) nel libro “Emergenza non eccezione. Frammenti di politica, giustizia, economia e lavoro al tempo del Covid 19” edito da l’Ornitorinco.

Il testo, che presenta idee e tesi contrapposte che trovano una sintesi nella conclusione (definita dagli stessi autori “provvisoria”), sarà presentato mercoledì pomeriggio a Cremona, alle ore 17.30, nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale.

Oltre agli autori, interverranno il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ed il direttore di CremonaOggi e Cremona 1 Guido Lombardi.

