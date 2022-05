Finlandia e Svezia in Nato, Erdogan: “Non diremo sì”

(Adnkronos) – “Non diremo ‘sì’ all’ingresso nella Nato di coloro che impongono sanzioni alla Turchia”, ha affermato il Presidente turco Recep Tayyp Erdogan, riferendosi a Svezia e Finlandia, ribadendo così l’opposizione di Ankara all’ammissione dei due Paesi nordici. “Entrambi i paesi non hanno un atteggiamento chiaro e inequivocabile nei confronti delle organizzazioni terroristiche”, ha aggiunto, sottolineando che delegazioni di Helsinki e Stoccolma “non devono stancarsi per venire in Turchia lunedì a persuaderci”.