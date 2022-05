(Adnkronos) – Sei persone sono rimaste ferite in un crollo in una palazzina a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi. Dalle prime informazioni avrebbe ceduto il solaio e tra i feriti ci sarebbero anche due bambini. In corso le indagini sulla dinamica e le cause del crollo.