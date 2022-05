Roma, Celli: “Bene proposte Manageritalia per Capitale, serve rilancio per futuro”

(Adnkronos) – “Le proposte presentate da Manageritalia” sul rilancio del turismo nella Capitale “sono sicuramente importanti ma devono essere messe insieme a una serie di soluzioni, non c’è una ricetta unica per lo sviluppo. Devono essere coniugate con le attività delle istituzioni e delle altre organizzazioni. C’è bisogno del rilancio verso il futuro e i fondi del Pnrr sono occasioni importanti che vanno colte per far arrivare su Roma grandi progetti importanti da utilizzare al meglio”. Lo ha detto ad Adnkronos/Labitalia Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, a margine dell’evento Manageritalia ‘Roma la città che reinventa il futuro’, in corso alla Casa del Cinema a Roma.