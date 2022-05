Milan vince lo scudetto 2022, esplode la festa rossonera

(Adnkronos) – E’ un boato di gioia quello che si alza in piazza Duomo a Milano al triplice fischio in campo a Reggio Emilia che decreta il Milan campione d’Italia. E’ il 19esimo scudetto per i rossoneri, che pareggiano i conti con l’Inter, e il primo da allenatore per Pioli.

Sono circa 30mila i tifosi milanisti che stanno festeggiando in piazza Duomo. La piazza può contenere questa cifra visto che c’è ancora il palco del concerto di ieri e le transenne mettono in sicurezza l’ingresso della cattedrale.

I tifosi, che si sono ritrovati anche davanti alla sede di Casa Milan, in piazza Castello, in piazza Sempione, costantemente seguiti dalle forze dell’ordine, al fischio finale dell’incontro di Reggio Emilia hanno ‘invaso’ fino a riempirla piazza Duomo dove “è stato disposto – informa una nota della questura – il salto fermata della stazione metropolitana Duomo M1 e M3”.