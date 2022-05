Strage Capaci, Ranucci: “Ritirato decreto perquisizione della Dda di Caltanissetta”

(Adnkronos) – “La Dda di Caltanissetta ha ritirato il decreto di perquisizione a casa di Paolo Mondani e presso la redazione di Report avvenuto questa mattina dopo l’inchiesta di ieri sera”. Lo ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci. “Report nell’inchiesta di Mondani ha denunciato la presenza del leader di Avanguardia nazionale, Stefano Delle Chiaie nei luoghi della strage di Capaci”, conclude.

Era stato lo stesso Ranucci a dare notizia delle perquisizioni. “Mi preoccupa il fatto che se uno acquisisce i supporti informatici, pc, telefoni, ci sono elementi sensibili per quello che riguarda le fonti – aveva commentato il conduttore di Report con l’Adnkronos – Poi noi notoriamente siamo disponibili a dare tutto il supporto alla magistratura. Lo abbiamo sempre fatto. Credo che lo stesso intento della Procura di Caltanissetta si sarebbe potuto esercitare attraverso una collaborazione. So che il collega Mondani ne aveva parlato con il capo della Procura. Sono sorpreso da questo atto di perquisizione e acquisizione del materiale anche perché è stato firmato il 20 maggio e cioè 3 giorni prima della messa in onda del programma”.