Conference League, Costanzo: “Gioia immensa per la Roma, pianto Mourinho è pianto di tutti noi”

(Adnkronos) – “Una bellissima serata: se ieri sera Tirana si fosse chiamata Tiroma, sarebbe stato più giusto. Il pianto di Mourinho è il pianto di tutti noi”. Così Maurizio Costanzo commenta, interpellato dall’AdnKronos, l’impresa di ieri sera della Roma a Tirana, dove la squadra di José Mourinho ha vinto la Conference League.

“Era pure ora, dovevamo vivere pure noi un momento di festa, all’Olimpico tutti insieme, con la gente impazzita -aggiunge Costanzo, che ha curato la comunicazione dell’As Roma- Altrimenti abbiamo solo cronache di arrestati per schiamazzi. Una bella serata davvero, io l’ho vista in tv, mi sono molto divertito. Mou è bravo”. Costanzo conclude ironico: “I laziali sono in lutto? Pazienza, capita a tutti”.