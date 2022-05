Covid oggi Veneto, 1.029 contagi e zero morti: bollettino 29 maggio

(Adnkronos) – Sono 1.029 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone positive sale a quota 1.751.770. Il totale delle morti nella regione è a quota 14.688. Secondo il bollettino della Regione Veneto, i casi attuali positivi sono 28.873, i pazienti ricoverati nei reparti medici sono 544, di cui 32 quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale, si registrano 1.170 dosi somministrate ieri, di cui 1.070 dosi booster.