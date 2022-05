Messi: “Italia sarebbe stata favorita ai Mondiali”

(Adnkronos) – “L’Italia è campione d’Europa, se si fosse qualificata per i Mondiali sarebbe stata favorita”. Parola di Leo Messi. L’Italia, però, ai Mondiali non ci sarà. Gli azzurri devono consolarsi con la supersfida contro l’Argentina in programma l’1 giugno a Wembley.

“Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una coppa e vogliamo vincerla come vorranno vincerla anche loro. Sono i campioni d’Europa, se si fossero qualificati per i Mondiali sarebbero stati i favoriti. Sono stati sfortunati, potevano qualificarsi già nel girone e alla fine, per episodi, sono rimasti fuori dal Mondiale. Sicuramente l’Italia sarebbe stata una delle candidate alla vittoria, nessuno l’avrebbe voluta incrociare al sorteggio e per tutti questi motivi sarà un bel test per noi”, dice il numero 10 dell’Argentina a Tyc Sports.

“È folle che l’Italia abbia vinto gli Europei e non sia ai Mondiali, per quello che rappresenta nella storia dei Mondiali, è un vero peccato. Al Psg ho instaurato un ottimo rapporto con Donnarumma e soprattutto Verratti, che mi hanno aiutato moltissimo al mio arrivo, e mi dispiace davvero per loro”, aggiunge.

Il Barcellona è ormai il passato dopo il traumatico addio di un anno fa. “ù“È stato qualcosa che non avrei mai immaginato. Dopo una vita passata nello stesso posto, non è facile alla mia età trasferirsi. Inoltre, in quel momento non volevo né immaginavo di farlo. A Barcellona avevo tutto, ho vissuto più a Barcellona che in Argentina. La verità è che non avevo intenzione di cambiare nulla”, dice. “Ho dovuto anche abituarmi a un modo di giocare diverso, con nuovi compagni di squadra. Inoltre, ho iniziato la stagione in ritardo, ho avuto dei problemi al ginocchio che non mi permettevano di giocare 3-4 gare di fila. Arrivati a Natale mi sono detto: ‘Ok, ora cambieranno le cose, l’ambientamento è finito’. E invece mi sono preso il Covid”.