Allegri: “De Ligt e Locatelli leader Juve”. Il messaggio a Dybala

(Adnkronos) – I leader della Juventus in futuro? “Ce ne sono due, De Ligt e Locatelli. Manuel è stato un ottimo acquisto, in futuro potrà essere il capitano: ha le caratteristiche tecniche e morali che servono per giocare tanti anni alla Juventus”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così nel corso di un’intervista a Dazn nello speciale TeoreMax. “Danilo è stato una piacevole sorpresa, quando parla non è mai banale e mette davanti la squadra. Un vero leader è silenzioso, deve parlare poco e deve mettere sempre davanti la squadra, è quest’ultima che lo riconosce come tale”.

La Juve ripartirà senza Paulo Dybala, a cui la società bianconera non rinnova il contratto in scadenza. “Deve tornare a essere se stesso, c’è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi. Un giocatore non può emulare o pensare di essere un altro. Ha ancora tanto da dare: ha qualità tecniche straordinarie, gioca in modo divino”, dice Allegri