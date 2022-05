Un nuovo collegamento dei bus di linea per avvicinare il centro di Cremona al Lungo Po Europa, una possibilità in più per turisti e cremonesi per poter raggiungere la zona del grande fiume. Un modo – come ha sottolineato l’assessore Simona Pasquali – per incentivare il turismo del fiume, nel punto in cui da poco è stato posizionato il nuovo attracco turistico che punta a favorire il turismo slow del fiume.

Grazie a questo servizio i turisti potranno facilmente raggiungere questa zona che non è mai stata servita da mezzi pubblici. La nuova fermata dell’autobus, resa possibile grazie alla società Arriva, che gestisce il trasporto pubblico a Cremona, dovrebbe essere pronta entro giugno e sarà un prolungamento di una linea esistente, la E.

Silvia Galli

