Ita Airways, Baggio: “Felice e orgoglioso per dedica nuovo aereo”

(Adnkronos) – Primo volo di Ita Airways Roma Fiumicino- Buenos Aires. La partenza è stata preceduta dal taglio del nastro al gate del terminal 3. Ospite d’onore il Pallone d’oro, Roberto Baggio, a cui è stato intitolato il nuovo Airbus A350, entrato nella flotta della compagnia. “Sono felice e orgoglioso” ha detto Baggio. “E’ una grande gioia, non è una cosa che capita spesso” dice in un incontro con la stampa all’aeroporto di Fiumicino. “L’ho saputo un paio di mesi fa e pensavo che fosse una scherzo”, confessa Baggio. “Era vero, invece, e non so come esprimere la mia gioia” aggiunge.

Un decollo, quello di stasera, all’insegna anche di altre novità per la nuova immagine di Ita, tutte all’insegna del Made in Italy. Innanzitutto, le nuove divise, create da Brunello Cucinelli e presentate questa sera nella lounge Piazza di Spagna all’aeroporto di Fiumicino. Nuove divise ma anche nuovi interni degli aeromobili, creati dal designer Walter De Silva. A tutto questo si aggiunge anche iI nuovo catering di bordo studiato dallo Chef stellato Enrico Bartolini.

Il volo nuovo Roma – Buenos Aires è operato con il nuovo A350 della compagnia con cinque frequenze settimanali ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica da Roma e ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires. Le frequenze in agosto diventeranno giornaliere. Grazie all’accordo, inoltre, con Aerolíneas Argentinas, i clienti ITA Airways potranno raggiungere giornalmente 34 destinazioni argentine in coincidenza via Buenos Aires, acquistando un unico biglietto.