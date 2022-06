Roland Garros 2022, Trevisan battuta in semifinale da Gauff

(Adnkronos) – Martina Trevisan sconfitta nella semifinale del singolare femminile del Roland Garros 2022. L’azzurra cede alla statunitense Coco Gauff, numero 23 del ranking e numero 28 del seeding, che si impone per 6-3, 6-1 Trevisan, 28 anni, chiude l’avventura parigina conquistando punti preziosi che le consentiranno di salire dalla posizione numero 59 alla numero 26 nella classifica Wta.

Il k.o. è maturato in un match cominciato con una serie di break. Il servizio non è un fattore e l’equilibrio resiste fino al 3-3. La Gauff allunga 4-3, consolida il vantaggio (5-3) e chiude il primo set 6-3 aggiundicandosi 12 degli ultimi 14 punti giocati nella prima frazione. Il secondo parziale non ha storia. Trevisan, in campo con una vistosa fasciatura alla coscia, alza virtualmente bandiera bianca perdendo il quarto game che dura 14 minuti e scivolando 1-3. Gauff vola verso la vittoria e archivia il match con un perentorio 6-1.