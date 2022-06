RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo

(Adnkronos) – Per la sedicesima volta Rimini è capitale del fitness e della vita sana. A distanza di tre anni dall’ultima edizione e dopo l’inedita Active Edition di settembre 2021, RiminiWellness torna con il format completo in presenza, che da sempre la contraddistingue come manifestazione di riferimento per il settore in Europa. Una leadership conquistata grazie alla capacità di creare innovazione per migliaia di praticanti e di professionisti del fitness e dello sport, stabilendo gli standard e le tendenze dello stare in forma. RiminiWellness, mette insieme non soltanto le maggiori aziende produttrici di macchine per l’attività fisica per palestre, scuole e associazioni di categoria, cultori del fisico, esperti di scienze riabilitative e danza, ma anche player del turismo e del design.

Fino a domenica sarà centro di gravità di un settore che in Italia, nonostante i problemi causati dalla pandemia negli ultimi due anni, vede oltre 5,5 milioni di persone iscritte in palestra, con un giro d’affari di circa 2,3 miliardi di euro di fatturato annuo.

E per la propria promozione RiminiWellness ha siglato una media partnership valida per l’edizione 2022 con MediaOne. Una concessionaria di pubblicità specializzata in contenuti multimediali dinamici distribuiti via web, ma visibili in aree accessibili al pubblico, come display collocati in bar, ristoranti, centri commerciali, spazi pubblici. Con uno stand di 20 metri quadri, arredato con 30 led, Media One partecipa fino al 5 giugno alla Fiera di Rimini.

“Siamo orgogliosi di essere qui al Rimini Wellness – commenta Riccardo Parigi, Ceo Media One – non solo in veste di partner media di Italian Exhibition Group ma come specialisti della comunicazione sul pubblico in movimento: milioni di italiani che ogni giorno scegliendo di spostarsi con modalità intermodale non solo migliorano la qualità dell’ambiente ma anche quella della loro vita. E noi vogliamo portare innovazione tecnologica. Grazie alle nuove tecnologie per la promozione penso si possa fare il bene dell’intero settore”

A Rimini si celebrano l’equilibrio e il benessere in tutte le loro forme. Aspetti fondamentali nella vita di tutte le persone e ancora di più per chi svolge una professione particolare come quella dell’attore. Ospiti di Riccardo Parigi, nello stand di Media One due attori molto amati dal pubblico. “Dopo tre figli e amando molto mangiare – spiega Vittoria Belvedere – anche io sono dovuta ricorrere allo sport. Sono qui invitata dal mio amico Riccardo Parigi e sono venuta a vedere le nuove tecniche per mantenersi in forma. Devo dire che è un mondo che siamo abituati a vedere solo da dietro un obiettivo, e vederlo da dentro invece è davvero esaltante e ti fa voglia di fare movimento”

“Come si tiene in forma Gabriel Garko? Devo dire che la genetica da questo punto di vista mi ha dato una grossa mano, – spiega l’attore – ma per un attore quando si parla di fitness e di wellness non bisogna solo considerare l’aspetto estetico, che nel nostro lavoro è comunque importante. C’è un beneficio a livello psicologico e allontana lo stress. L’equilibrio mentale per un attore è molto importante , anche se non si direbbe, ma è importante quando devi intraprendere nuovi ruoli, devi riuscire a trovare un relax interno e spesso e volentieri il fitness aiuta in questo”