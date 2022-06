Nuovi treni Donizzetti in arrivo sulle linee cremonesi: dopo i 57 entrati in funzione sulla Cremona-Brescia, Brescia-Bergamo, Milano-Treviglio-Brescia, altri andranno raggiungere i collegamenti Bergamo-Treviglio, Cremona-Treviglio, Cremona-Mantova. Nel secondo semestre è prevista anche l’immissione in servizio sulla linea Brescia-Parma dei primi Colleoni, treni a motore diesel-elettrico.

Ad annunciarlo è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, durante l’audizione in Commissione regionale V. “Continua il progressivo miglioramento del servizio ferroviario, a conferma che la strada intrapresa nel dicembre 2018 era corretta” ha detto. “L’indice di puntualità medio è salito all’85%. Questo non significa che tutti i problemi sono stati risolti, ma che siamo appunto sulla strada giusta.

Siamo soddisfatti anche dell’immissione dei nuovi convogli, finanziati con risorse regionali, che procede regolarmente e che vedrà ulteriori consegne entro la fine dell’anno: gradualmente sostituiremo i vecchi treni ereditati dallo Stato centrale”.

“Finora – ha detto l’assessore Terzi – sono stati messi in linea 57 dei 222 nuovi treni previsti entro il 2025, frutto di un investimento di 2 miliardi di euro di Regione Lombardia. Insomma, il trend generale è in miglioramento e i dati presentati in Commissione fanno cadere nel vuoto certe accuse strumentali”.

Secondo i dati della Regione, Trenord effettua oltre 2170 corse nei giorni feriali, per oltre 1 milione e 30mila sedili offerti, il 106% rispetto al pre-Covid. È in costante crescita la puntualità: nei primi mesi del 2022 è dell’85%; era dell’80% nel 2019 e dell’83% nel 2021. Le soppressioni medie sono calate da 102 al giorno nel 2018 a 71 nel 2022. Di queste, solo 21 sono avvenute per cause sotto la responsabilità di Trenord; sul dato 2022 incide il picco pandemico di inizio anno.

“Questi miglioramenti sono il risultato anche di una manutenzione più efficace: le indisponibilità di convogli per guasti nel 2022 sono state in media 4 al giorno a livello regionale, in riduzione del 50% rispetto al 2018, del 44% rispetto al 2019 e del 15% al 2021” fanno sapere dalla Regione.

“Il 2022 è un anno cruciale per il rinnovo della flotta: quest’anno è prevista la consegna di 68 convogli, per un totale di 107 a disposizione del servizio ferroviario lombardo. Oggi la flotta conta 431 treni, di cui il 31% (135) di vecchia generazione; a dicembre saranno 419 convogli, di cui il 20% (85) vetusti. Si riduce il numero di treni, ma aumentano i posti offerti, da 160mila a 165mila. E con il 2022, la Lombardia darà addio alle Ale582, motrici vetuste”.

