Auguri a Meryl Streep, 73 candeline per l’attrice dei record

(Adnkronos) – Buon compleanno a Meyl Streep che oggi compie 73 anni. Nata il 22 giugno 1949 a Summit, nel New Jersey, viene definita da sempre, non a caso, ‘l’attrice dei record’. L’abbiamo vista passare dalla combattiva Joanna che lotta per la custodia del figlio in ‘Kramer Contro Kramer’ (1979) all”innamoratissima ‘La donna del tenente francese’ (1981), dall’operaia che lotta per i suoi diritti in ‘Silkwood’ (1983) alla tirannica e ironica direttrice di moda di ‘Il Diavolo Veste Prada’ (2006), passando per una superlativa Margareth Tatcher in ‘The Iron Lady (2011). E la ricordiamo ne ‘I ponti di Madison County’, na ‘La mia Africa’, nel divertente ruolo ‘ Mamma mia!’ e nel recente ‘Dont’ look up’.

Meryl Streep ha vinto 28 premi su 115 nomination, tra cui 3 premi Oscar, 9 premi Golden Globes, 1 premio Berlino, 1 premio BAFTA. Agli Oscar ha vinto il premio per la miglior attrice non protagonista per Kramer contro Kramer nel 1980, miglior attrice protagonista per La scelta di Sophie nel 1983 e per The Iron Lady nel 2012.