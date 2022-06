Sull’area ex Vanoli lungo via Mantova, a San Felice, destinata a diventare polo logistico, potranno sorgere uno o più magazzini per il commercio all’ingrosso, fino a un massimo del 30% della superficie, in aggiunta al 6% massimo già previsto per il commercio al dettaglio.

Emergono nuovi dettagli dal Piano Attuativo pubblicato in Comune per le osservazioni, nell’ambito del procedimento di variante che introduce la possibilità di insediare il commercio all’ingrosso, attualmente previsto nella misura del 12%, pari a 15.855 metri quadrati, in aggiunta agli 8.400 già destinati al commercio al dettaglio. I restanti 119.772 metri quadrati circa di superficie saranno invece disponibili per la logistica. Con la prospettiva di 400 – 500 posti di lavoro. Un’occasione imperdibile, ha dichiarato il vicesindaco Andrea Virgilio.

Lunedì in consiglio comunale andrà in discussione un’interrogazione di Marcello Ventura, Fratelli d’Italia, che chiede conto delle garanzie ambientali richieste dall’amministrazione per mitigare l’impatto del progetto e paventa il rischio che negli anni a venire questa come altre grandi strutture di logistica, vengano abbandonate per il mutare dello scenario economico.

Il piano di lottizzazione – si legge in una delle relazioni del Piano – prevede la costruzione di due edifici distinti composti da tre unità ciascuno. Ognuna composta da un’area destinata alla logistica manuale o automatizzata e da tre corpi di fabbrica interni per uffici e attività collaterali quali direzione, amministrazione, servizi igienici/spogliatoi, e un locale ad utilizzo esclusivo dei camionisti con servizi, spogliatoi e area break dedicati.

La tipologia prevista è quella tipica degli edifici destinati a questa attività, con grandi luci, altezze e notevoli dimensioni. Ben 151 le baie di carico dotate di coperture retrattili per la protezione delle operazioni in caso di pioggia.

Al Comune vengono cedute 41.382 aree a standard, di cui 31.633 destinati a verde 3 9.700 a parcheggio per mezzi pesanti.

“Il progetto delle opere di mitigazione e delle opere a verde per il comparto CR.28 – si legge ancora – si pone come obiettivo l’instaurazione di una relazione favorevole con la vegetazione esistente e il contesto paesaggistico. In questo senso, gli interventi

progettuali puntano a definire una continuità spaziale con le formazioni vegetali presenti all’intorno del comparto.

In particolare, sono state definite quattro macro-categorie:

1. Interventi finalizzati alla mitigazione, lungo il perimetro del comparto: favorire l’inserimento paesaggistico dell’opera in progetto al fine di ridurre considerevolmente l’impatto visivo e percettivo della stessa. In questo senso, gli interventi finalizzati alla mitigazione, sono caratterizzati principalmente da specie arboree, sia ad alto fusto che governate a ceduo, in grado di formare una barriera visiva che si sviluppa per l’intera altezza e larghezza degli edifici di nuova costruzione.

2. Interventi di riconnessione paesaggistica, ai bordi degli elementi lineari presenti nell’area di progetto (viabilità, roggia): filari arborei che agiscono come corridoi verdi di collegamento tra le aree a più alta densità d’impianto, che svolgono anche un’importante funzione mitigatrice

3. Aree a verde privato – interventi di natura funzionale ornamentale, nelle aiuole presenti all’interno della proprietà: elemento ornamentale di connessione tra interno ed esterno

4. Interventi finalizzati alla rinaturalizzazione, nelle aree con basso grado di naturalità: rinverdimenti delle aree non alberate e delle sponde della roggia e nella piantumazione di specie igrofile in corrispondenza delle vasche di laminazione, al fine di incrementare il grado di naturalità e biodiversità.

à. Le aree caratterizzate da queste categorie di interventi concorrono alla realizzazione di un mosaico diversificato in

cui l’alternanza tra spazi vuoti e spazi pieni costituisce un importante elemento progettuale.

È necessario sottolineare come in fase progettuale siano state tenute in particolare considerazione le formazioni rimosse

a causa dell’insediamento del nuovo polo logistico. A tal fine, si è cercato di ricreare, con gli opportuni accorgimenti, il

triplo filare presente allo stato di fatto e localizzato lungo il lato sud del comparto che costituisce la formazione vegetale

più rilevante tra quelle rimosse. In fase attuativa si indicheranno nel dettaglio le piante e le specie arboree che il progetto

intende mantenere”.

I progettisti rimandano poi alla relazione ed al progetto del verde per ulteriori approfondimenti.

