Presentati gli Stati Generali dell’Export di Ravenna

(Adnkronos) – Conferenza stampa presso la sede Bper Banca di Modena per il lancio della Quarta Edizione degli Stati Generali dell’Export, in calendario a Ravenna, dal 23 al 25 Settembre, una scelta fatta nell’ottica di voler omaggiare i Settecento anni della morte di Dante, con la valorizzazione del viaggio e dell’export di conoscenza e competenza. In apertura dell’incontro Carlo Ferro, Presidente di Ice Agenzia, ha sottolineato come “gli Stati Generali dell’Export si propongono come momento di riflessione allargata in un periodo importante per cogliere la ripresa post-pandemia, da una parte, e pensare con visione agli scenari del commercio internazionale conseguenti ai drammatici fatti di guerra in corso, dall’altra”. Ice Agenzia – ha ricordato – sarà presente anche all’edizione 2022 di Ravenna con una giornata di presentazione dei servizi dell’ICE e un focus mercati in collegamento da alcuni Uffici esteri.

Per Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager, gli Stati Generali dell’Export “rappresenteranno un prezioso momento di confronto e networking, tra tutti gli attori del sistema Paese, per supportare la crescita delle aziende italiane sui mercati internazionali. Noi metteremo in luce le competenze manageriali innovative che siamo impegnati a formare, valorizzando i giovani e le donne, per superare le crisi e proiettare l’Italia verso gli orizzonti di sviluppo sostenibile, inclusivo e digitale tracciati dal Pnrr”.

Il Presidente dell’Italian Export Forum, Lorenzo Zurino, motore dell’iniziativa, ha ricordato come “competenza, conoscenza e presidio dei mercati come parole chiave di una vera rinascita del Paese. Il Forum vuole dettare il passo e fare in modo che quante più persone ci rincorrano”. All’incontro ha partecipato anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ha sottolineato come “dall’aeronautica alla ceramica, dal fashion al food, l’Emilia Romagna è un territorio fertile per un investimento come quello degli Stati Generali”.

Secondo Bper Banca il Vice Direttore Generale Vicario Stefano Rossetti ha ribadito come nell’edizione 2022 “abbiamo voluto fare un intervento più incisivo fino ad essere main sponsor. L’export rappresenta un’ancora di salvezza certa del nostro Paese, e la nostra Regione sta contribuendo in maniera significativa. Questa Edizione sarà particolarmente importante, in un periodo storico difficile e complicato”. Per Ettore Prandini, Presidente della Coldiretti, ” va fatto uno sforzo comune per investire in formazione per creare figure consce dei mercati internazionali. L’Agroalimentare sarà la locomotiva, nei prossimi anni, in temi di opportunità. Bisogna fare sinergia tra di noi. Senza un sistema infrastrutturale non saremmo in grado di crescere. Un’ innovazione evoluta servirà ad abbassare i costi concorrenziali in termine di logistica”.

Ernesto Sicilia, Direttore Business Internazionale di Trenitalia, ha ricordato come “Viaggio ed Export, parole chiave degli Stati Generali di Ravenna, sono state il nostro motore di ripartenza dopo due anni di covid, con l’attivazione della linea storica Trenitalia per rivivere i luoghi di Dante, fino proprio a Ravenna”. “Facciamo export di conoscenza – ha aggiunto – trasportando persone che avranno il ruolo di essere ambasciatori nei propri territorio, promuovendo il Made in Italy e le bellezze del territorio che hanno avuto modo di attraversare con i nostri servizi. Esportiamo il modello di viaggiare in Italia ma anche esportiamo tecnologie, facendo vedere come gli italiani lavorano”.

In conclusione dell’incontro, da remoto, il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, ha inaugurato la prima edizione del Forum Young, con il coinvolgimento di cinque imprenditori italiani under35, appuntamento che avrà ad oggetto i talenti giovanili e il coinvolgimento delle istituzioni.