Fedez scalda motori per ‘Love Mi’: “Non vedo l’ora”

(Adnkronos) – “La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Non vedo l’ora”. Lo scrive Fedez su Instagram, postando una foto che lo ritrae con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sul palco allestito in piazza del Duomo per ‘Love Mi’, il live benefico che si terrà domani a Milano. Numerosi gli special guest a sorpresa che a partire dalle 18 si alterneranno dal vivo per dare vita alla kermesse presentata da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Diversi gli artisti attesi sul palco, da Caneda a Frada, passando per Myss Keta, Dargen D’Amico, Ghali, Tananai e i due amici ‘ritrovati’, Fedez e J-Ax, che torneranno a esibirsi insieme dopo 4 anni di silenzio.

L’evento, inserito all’interno del palinsesto di Milano è Viva e promosso dall’amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, come molte operazioni di Fedez, non sarà fine a sé stesso. Lo scopo è raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, in favore di Tog- Together to go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Il concerto sarà completamente gratuito.