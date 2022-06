Ucraina, Putin: “Obiettivo è liberare Donbass”

(Adnkronos) – In Ucraina “tutto sta andando secondo i piani”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Ria Novosti’, è il presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua visita in Turkemistan. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina “gli obiettivi della guerra della Russia non sono cambiati” : “l’obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia stessa”, spiega Putin aggiungendo che le tattiche per raggiungere quest obiettivo “possono essere diverse”.