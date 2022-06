Lavoro, nasce il JobsLab Synergie

(Adnkronos) – Nasce JobsLab Synergie, laboratorio per le politiche del lavoro e le relazioni industriali, che si focalizzerà su una serie di temi “urgenti” nel dibattito pubblico, con il proposito di approfondirli e creare spunti di riflessione da mettere a disposizione per la grande ripartenza della comunità del lavoro italiano. L’obiettivo del nuovo lab è puntare ad una occupazione di qualità, grazie all’ideazione di corsi di formazione e upskilling, momenti di orientamento e di riqualificazione, coinvolgendo aziende in partnership strategiche per creare incontri e sviluppare progetti congiunti, ai fini di ridurre le diseguaglianze sociali.

“In un mercato del lavoro tra i peggiori del mondo, in Italia si interviene in modo frammentario e quasi sempre sotto le spinte emergenziali: poche sono le occasioni di scambio di idee e di serio approfondimento” commenta Giuseppe Garesio, ad di Synergie. “È invece importante” secondo il top manager, “attivare un confronto coraggioso. Per questo abbiamo promosso la nascita di JobsLab, una sede indipendente autorevole ed efficace per promuovere iniziative e studi nel campo delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali”. JobsLab Synergie, presieduto dallo stesso Giuseppe Garesio, si occuperà – grazie al proprio ufficio studi- dell’analisi del mercato del lavoro italiano, della comparazione con modelli europei ed extra europei, della promozione di azioni positive a tutela del lavoro delle donne e delle fasce deboli, del diritto al lavoro, del cambiamento organizzativo (diversity inclusion), di studi sul salario minimo e sulla parità salariale”.

In tutto ciò il Lab si avvarrà di partner locali e internazionali, e potrà contare sull’esperienza di un Comitato Tecnico Scientifico indipendente, presieduto dall’ex direttore dell’Unione Industriali di Torino Giuseppe Gherzi e composto da personalità di rilievo nazionale, del mondo accademico, sindacale, imprenditoriale e giuslavoristico. Tra le prime iniziative in cantiere per il JobsLab Synergie in agenda c’è l’organizzazione il 16 e 17 settembre del I Forum di Alba “La grande trasformazione del lavor” una due giorni al Castello di Grinzane Cavour per discutere i temi delle transizioni nel mercato del lavoro con i massimi esperti del settore e oltre 100 direttori Risorse Umane. Un Forum destinato a diventare appuntamento annuale di riferimento per il mondo del lavoro, al quale seguiranno road-show ed eventi territoriali.