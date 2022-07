Achille Lauro scatena i 12.000 di San Siro con l’Electric Orchestra

(Adnkronos) – Accolto da innumerevoli applausi e con una scaletta densissima, Achille Lauro ieri sera ha calcato il palco dell’Ippodromo Snai San Siro e trascinato il pubblico del Milano Summer Festival con il suo unico e irripetibile live Achille Lauro Superstar With Electric Orchestra. “La musica suona e le opere d’arte si creano”, ha detto l’artista svelando il suo nuovo progetto NFT live Superart ideato Da De Marinis Group insieme agli studenti della BigRock school con i partner PwC Italia, LiveNow e The Nemesis ossia opere d’arte generativa “sound-reactive” sulle note di Solo noi, Roma, Marilù, Rolls Royce, C’est la vie realizzate interamente a scopo benefico che saranno poi messe all’asta come NFT in autunno, al termine del tour, su Crypto.com a supporto dell’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Tanti i momenti che hanno reso indimenticabile la serata: accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia, Lauro ha mandato in delirio tutti i 12.000 presenti con il suo show eclettico in 5 atti preceduti da suoi monologhi e seguiti dalle sue indimenticabili hit: Domenica, 1969, Femmina, Zucchero, Fiori rosa, Stripper nuovamente a cavallo del toro meccanico, 16 marzo e Rolls Royce, quest’ultima impreziosita dalla speciale esibizione insieme a Boss Doms. Achille Lauro Superstar Tour prosegue poi verso Brescia, Marostica, Roma (dove sono attese 20.000 persone), Taormina, Messina, Matera approdando in numerose e prestigiose località in tutta Italia, con un’unica tappa in Svizzera, fino alla data conclusiva di Pisa del 12 settembre.