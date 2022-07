Fair Play Menarini, per i 16 campioni la cerimonia di premiazione

(Adnkronos) – Cerimonia finale per il XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini: dopo tre giorni di big dello sport e di ‘gioco corretto’, organizzati dalla Fondazione Fair Play Menarini, la kermesse questa sera vive il clou con la premiazione dei sedici vincitori e paladini dell’etica sportiva. Per la finale il Premio ha lasciato Firenze per trasferirsi a a Castiglion Fiorentino (Arezzo), in piazza del Municipio. I 16 premiati sono stati proclamati Ambasciatori del Fair Play in tutto il mondo.

I premiati sono: Categoria ‘Carriera Fair Play’ Roberto Donadoni; Categoria ‘Fair Play’ Massimo Ambrosini; Categoria ‘Lo sport oltre lo sport’ Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli; Categoria ‘Il Gesto’ Marcelo Bielsa; Categoria ‘Sport e vita’ Casey Stoner; Categoria ‘Una vita per lo sport’ Marco Bracci; Categoria ‘Personaggio mito’ Ian Thorpe; Categoria ‘Personaggio mito’ – Sustenium Energia e Cuore Federica Pellegrini; Categoria ‘Modello per i giovani’ Premio Speciale Paolo Rossi Fabrizio Ravanelli; Categoria ‘I valori sociali dello sport’ Vito Dell’Aquila; Categoria ‘Promozione dello sport’ Alessandra Perilli: Categoria ‘Un sorriso per la vita’ Tania Cagnotto; Categoria ‘I valori educativi dello sport’ Stefania Constantini; Categoria ‘Narrare le emozioni’ Premio Speciale Franco Lauro Giorgio Porrà; Categoria ‘Studio e Sport’ Premio Speciale Fiamme Gialle Beatrice Coradeschi.