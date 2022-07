Covid oggi Italia, 96.384 contagi e 134 morti: bollettino 15 luglio

(Adnkronos) – Sono 96.384 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 134 morti. Sono 391.008 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 24,6% (in calo rispetto a ieri, al 26,2%). In aumento i ricoveri (+248 da ieri per un totale di 10.363) e le terapie intensive (+4 da ieri per un totale di 395).

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

Lazio – Sono 8.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. Oggi nel Lazio “su 4.396 tamponi molecolari e 36.871 tamponi antigenici per un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovi casi positivi (-1.236), sono 8 i decessi (-1), 997 i ricoverati (+73), 72 le terapie intensive (+3) e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.050”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, facendo notare che nella regione “si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa”.

Toscana – Sono 4.925 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, 1.011 confermati con tampone molecolare e 3.914 da test rapido antigenico, portano i totale a 1.284.521 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.184.257 (92,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.317 tamponi molecolari e 19.353 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,7% è risultato positivo. Sono invece 6.029 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’81,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 89.999, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 759 (21 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (stabili). Dei 9 nuovi decessi, 6 sono uomini e 3 donne con un’età media di 79,9 anni.

Calabria – Sono 3.057 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.581 tamponi effettuati. Sono +1.654 guariti. Il totale dei decessi da inziio pandemia sale nella regione a 2.729.. Il bollettino, inoltre, registra +1.397 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 314) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 15).

Abruzzo – Sono 2.984 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale nella regione a 471058. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (si tratta di una 88enne della provincia di Teramo e di una 90enne della provincia di Chieti, mentre 3 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3412. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 424034 dimessi/guariti (+13826 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43612 (-10847 rispetto a ieri). Di questi, 268 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Sardegna – Sono 2.796 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 2.579 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.924 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (+15) mentre 40.330 sono i casi di isolamento domiciliare (+967). Si registrano 4 decessi: due donne di 91 e 99 anni, residenti nella provincia di Nuoro; due uomini di 78 e 84 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna.