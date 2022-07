Covid oggi Italia, 68.170 contagi e 116 morti: bollettino 23 luglio

(Adnkronos) – Sono 68.170 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 116 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 350.630 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 19,5%. Calano i ricoveri ordinari, 87 in meno e 10.857 in totale, mentre crescono lievemente le terapie intensive occupate pari a 408, 3 in più di ieri.

LAZIO – Sono 6.365 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.318 tamponi molecolari e 28.675 antigenici. I ricoverati sono 1.095, 6 in più da ieri, 73 le terapie intensive, 5 in più, e 7.396 guariti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,2%. I casi a Roma città sono a quota 3.023.

Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 810 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 1.372 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 841 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 295 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: sono 635 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.868 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 612 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 828 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 212 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 216 i nuovi casi e 2 i decessi.

SARDEGNA – Sono 1.550 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.666 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, 2 in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 188 come ieri. In isolamento domiciliare 39.918 casi, 51 in più di ieri.

CALABRIA – Sono 2.393 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 luglio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti per un totale di 2.770 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.254 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoveri sono stati 315, 4 in meno di ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 13, 2 in meno di ieri.