Covid, Speranza: “Quasi 40 mln di booster, avanti con campagna”

(Adnkronos) – “La sfida non è finita, dobbiamo ancora tenere un livello alto di attenzione e cautela. La campagna vaccinale in questo Paese è stato un successo, oltre il 90% delle persone sopra i 12 anni hanno completato il ciclo primario, abbiamo quasi 40 milioni di booster effettuati, sono numeri che ci collocano tra i Paesi più alti d’Europa e del mondo. Voi avete dato un contributo anche su questo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla presentazione del Bilancio Sociale 2021 della Croce rossa italiana (Cri), oggi a Roma nella sede del ministero.

“La campagna di vaccinazione – ha detto Speranza – non è chiusa, è ancora in corso e dobbiamo mettere al riparo i più fragili. Da qualche giorno Ema ed Ecdc hanno raccomandato la vaccinazione” con la quarta dose “a tutti gli over 60 e a tutti i fragili. La campagna si rimette in moto: sarà ancora attiva nelle prossime settimane e a settembre-ottobre dobbiamo continuare, perché è proprio grazie ai vaccini che c’è un tempo nuovo che ci consente di non dover più adottare le misure drastiche che siamo stati costretti a prendere in tempi diversi e che nessuno potrà mai dimenticare. La Croce Rossa c’è sempre stata in questa sfida contro il Covid”.