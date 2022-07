M5S, Silvestri nuovo capogruppo alla Camera

(Adnkronos) –

Francesco Silvestri è il nuovo capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. È questo l’esito del voto con il quale i parlamentari pentastellati a Montecitorio hanno scelto il nuovo Comitato direttivo. Del Comitato fanno parte anche la vice capogruppo Carmela Grippa, il tesoriere Luca Carabetta e i delegati d’Aula Stefania Ascari, Carmen Di Lauro e Riccardo Olgiati. I deputati si aggiungono ai membri tutt’ora in carica: Filippo Scerra, Luigi Gallo, Valentina Barzotti, Luca Sut e Valentina D’Orso.

“Ringrazio i colleghi – dichiara Silvestri – per avermi assegnato il compito di traghettare il gruppo in questo periodo delicato che ci porterà presto alle nuove elezioni. Un periodo nel quale, però, dovremo impegnarci per contribuire al lavoro su provvedimenti importanti come quello che riguarda i nuovi aiuti a famiglie e imprese. È un momento fondamentale per il Movimento, atteso a nuove sfide, e non ci faremo trovare impreparati. Ringrazio Davide Crippa che mi ha preceduto e col quale ho lavorato per due anni nel ruolo di tesoriere, tutta la sua squadra, e Luigi Gallo che ha svolto il compito di reggente”.