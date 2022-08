Elezioni 2022, Renzi: “Sinistra sembra aver voglia di perdere”

(Adnkronos) – “Se la sinistra avesse davvero voglia di vincere queste elezioni incalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sulla coerenza, sulle tasse, sull’energia. Invece, la sinistra sembra voler perdere: imbarca le idee più disparate. E ieri Enrico Letta ha aperto la campagna elettorale proponendo una nuova tassa, stavolta la tassa di successione”. Così Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi”, prosegue il leader di Italia Viva aggiungendo: “Se dici di voler combattere la destra e proponi di aumentare le tasse, non combatti la destra, ma le regali voti. Facendo queste proposte Letta fa vincere la Meloni: non la contrasta, la blinda”.

“Per questo noi lavoriamo a un terzo polo, diverso dalla destra sovranista e dalla sinistra delle tasse. Che parli di lavoro e non di assistenzialismo. Di giustizia e non di giustizialismo. Di ambiente e non di ideologia. Di infrastrutture e non di veti. Di diritti e non di slogan”, prosegue Renzi.

“Andare da soli contro tutti è difficile. Anche perché tutti ti dicono che così non conti niente”, scrive tra l’altro l’ex premier che poi sottolinea: “Noi puntiamo a prendere il 5%: il vero voto utile è mandare gente competente in Parlamento. E se insieme a noi ci saranno altre forze pronte a costruire davvero un terzo polo attrattivo e coinvolgente, saremo felici di lavorare insieme”.

“Sotto il profilo economico vogliamo raccogliere centomila euro di piccole donazioni da tanti amici, con versamenti anche di 5-10 €”, scrive ancora Renzi nella sua ultima enews a proposito della campagna elettorale.