Covid oggi Italia, 64.861 contagi e 190 morti: bollettino 2 agosto

(Adnkronos) – Sono 64.861 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 190 morti.

I tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore sono 354.431 (105.839 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 18,3%. In calo ricoveri (-282 rispetto a ieri per un totale di 10.245) e terapie intensive (-12 da ieri per un totale di 386).

COVID OGGI ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE



LAZIO – Sono 5.008 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 18 decessi. “Oggi nel Lazio, su 6.065 tamponi molecolari e 27.907 tamponi antigenici per un totale di 33.972 tamponi, si registrano 5.008 nuovi casi positivi (+1.713), sono 18 i decessi (+3), 1.076 i ricoverati (-31), 61 le terapie intensive (-7) e +6.983 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.195” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA – Sono 3.493 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, 433 confermati con tampone molecolare e 3.060 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.342.584 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.239.745 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.629 tamponi molecolari e 19.421 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Sono invece 4.603 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 92.400, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 706 (29 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (1 in più). Dei nuovi 14 decessi: 6 sono uomini e 8 donne con un’età media di 85,9 anni.

SARDEGNA – Sono 1873 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.782 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (+ 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 172 (+ 2) mentre sono 31.709 i casi di isolamento domiciliare (- 1471). Si registrano 11 decessi: due donne di 53 e 63 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 90 anni e due uomini di 74 e 94, residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 90 anni e cinque uomini di 76, due di 85, 86 e 87, residenti nella provincia di Sassari. Lo rene noto la Regione Sardegna