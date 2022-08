Covid oggi Italia, 38.219 contagi e 175morti: bollettino 5 agosto 2022

(Adnkronos) – Sono 38.219 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 175 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 223.852 tamponi, il tasso di positività al 17,1%. In calo i ricoveri (-337 rispetto a ieri per un totale di 9.397) e le terapie intensive (-11 da ieri per un totale di 351).

LAZIO -Sono 3.221 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 5 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Registrati 7 morti. I casi a Roma città sono a quota 1.495. Nel dettaglio su un totale di 18.055 tamponi, si registrano 3.221 nuovi casi positivi (-340); 975 i ricoverati (-54), 55 le terapie intensive (-3) e +6.462 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,8%. Asl Roma 1: sono 555 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 525 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 3: sono 415 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 176 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 231 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 310 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 1.009 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 340 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 420 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 177 i nuovi casi e 1 decesso.

VENETO – Sono 4.470 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. In totale, dai dati aggiornati della Regione, i casi attualmente positivi sono 78777.

TOSCANA – Sono 1.808 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi di positività, 378 confermati con tampone molecolare e 1.430 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.248.999 (92,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.408 tamponi molecolari e 11.194 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,3% è risultato positivo. Sono invece 2.451 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 89.290, -1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 647 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in meno). Dei 12 nuovi decessi, 6 sono uomini e 6 donne con un’età media di 87,9 anni.

ABRUZZO – Sono 1.572 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 5 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto, come omunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Rispetto a ieri, registrati altri 1423 guariti.

SARDEGNA – Sono 963 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 11 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.714 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( – 4 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 168 ( – 1 ) mentre sono 26.650 i casi di isolamento domiciliare ( – 1495 ). Lo rende noto la Regione Sardegna aggiungendo che si registrano 11 nuovi decessi: quattro donne, due di 89, 94 e 96 anni e un uomo di 69, residenti nella provincia di Sassari; due donne di 86 e 94 anni e tre uomini di 75, 92 e 93, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 93 residente nella provincia di Nuoro.