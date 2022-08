Incendi, ancora fiamme sul Carso: chiuse autostrada e ferrovie

(Adnkronos) – Un nuovo incendio è divampato poco dopo le 12.15 di oggi nell’area boschiva dietro l’area di servizio di Duino Nord, sul Carso. Complici il vento di Bora e le temperature altissime i vigili del fuoco stanno riscontrando difficoltà nelle operazioni di spegnimento. Sul posto, oltre alle squadre di Trieste e Gorizia, anche il personale della Forestale e della protezione civile. Le fiamme hanno reso necessaria la chiusura di un tratto tra Sistana e Monfalcone in direzione Venezia. Chiusa anche la ferrovia Trieste-Venezia.

Il rogo interessa tutta l’area tra il Lisert e Duino e la visibilità in autostrada a causa del fumo risulta scarsa. Autovie ha attivato, intorno alle 13,30, il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste, mentre è stato chiuso il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste. Questa decisione è stata assunta per far defluire il traffico alla barriera del Lisert dove si registrano al momento 3 chilometri di coda. Qui i veicoli vengono fatti uscire a Monfalcone Est.

Pertanto è stato chiuso tutto il tratto tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste. Rimane chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia. Il personale di Autovie ha fatto defluire tutti i mezzi presenti nelle aree di servizio di Duino Nord e Sud.