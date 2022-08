Elezioni 2022, Luttwak: “Meloni patriottica e parla inglese non come Renzi”

(Adnkronos) – “Giorgia Meloni è patriottica, non nazionalista. E non parla inglese come Renzi…”. Il politologo e storico americano Edward Luttwak fa un’analisi di Giorgia Meloni in una serie di tweet, anche in relazione a come la presidente di Fratelli d’Italia viene vista negli Stati Uniti a un mese e mezzo dalle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

“Il patriota ama il proprio paese inclusa la cultura. E’ pronto a combattere per difenderli. Il nazionalista è anti-straniero ma spesso not positivamente patriottico, magari butta immondizia o non paga giuste tasse. La Meloni non è nazionalista. E’ patriottica”, afferma Luttwak nel suo italiano con ‘accento’ americano anche per iscritto. “Ma e’ sovranista? – si chiede il politologo – Meloni non-nazionalista ma patriottica, è sovranista? Sì, ma per resistere al travaso di poteri da Roma a Bruxelles quando ciò implica imbarcare priorità ‘Europee’, de facto 90% Franco-Tedesche. Ma cosa vuol dire ‘patriottica’ oggi? Ad esempio, Inglese per tutti dalla 1ma elementare”.

“La Meloni – aggiunge Luttwak – parlò in Florida nell’assemblea de politici del centro-destra (l’estrema destra non c’era). Fu ascoltata con attenzione perché parlava di problemi e soluzioni comuni ai 2 paesi, amici e alleati. Pure utile: lei parla inglese non Prodiano o Renziano”, conclude il politologo.