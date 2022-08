Elezioni 2022, tra ‘dimaiani’ e anti-Conte nel M5S è caccia a infiltrati

(Adnkronos) – Nel Movimento 5 Stelle è partita la caccia agli ‘infiltrati’. A giorni, con ogni probabilità il 16 agosto, si terranno le parlamentarie online per la scelta dei candidati M5S alle prossime politiche. Ma nel frattempo vertici e referenti regionali pentastellati stanno passando al setaccio le quasi 2mila auto-candidature pervenute per scongiurare il rischio di ritrovarsi con delle “brutte sorprese” nelle liste. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero persone legate in qualche modo alla galassia di Luigi Di Maio: amici o, in alcuni casi, collaboratori dei parlamentari che insieme al titolare della Farnesina hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle per confluire in “Impegno Civico”.

“Stiamo scandagliando Google, bacheche Facebook… Di tutto”, spiega una fonte parlamentare che sta seguendo da vicino il dossier candidature. “E’ chiaro che in questo momento sono particolarmente ‘attenzionati’ eventuali post contro il presidente Giuseppe Conte, oppure foto con leader di altri partiti postate sui social”. Nella lunga lista degli aspiranti candidati, racconta a taccuini chiusi un parlamentare campano, ci sarebbe anche Vito Avallone, collaboratore del deputato ‘dimaiano’ Luigi Iovino, transitato nel gruppo di “Insieme per il Futuro” dopo la scissione.

Ma il diretto interessato, raggiunto dall’Adnkronos, smentisce di aver presentato la candidatura nonostante gli insistenti rumors interni: “Lavoro ancora per Iovino, che è un amico di lunga data, ma a breve darò le dimissioni perché sono nato 5 Stelle e rimango 5 Stelle”, racconta Avallone, che sulla sua pagina Facebook si presenta con una foto copertina che lo ritrae accanto ad Alessandro Di Battista in versione motociclista ai tempi del tour contro la riforma costituzionale del 2016 targata Matteo Renzi.

Il rischio di aprire le liste a dei ‘cavalli di Troia’ è particolarmente alto. “In molti casi – afferma un altro parlamentare che sta lavorando alla scrematura delle candidature – ci troviamo di fronte a perfetti sconosciuti che non hanno mai frequentato la comunità 5 Stelle. Non sappiamo chi siano, è una ‘lotteria’. Ovviamente i social o le fonti aperte sul web possono rivelarsi strumenti essenziali per capire con chi abbiamo a che fare”. Su Facebook grazie l’hashtag #parlamentarie è possibile imbattersi nei video di presentazione che accompagnano le auto-candidature degli aspiranti, futuri deputati e senatori grillini.

C’è chi si collega dalla propria cameretta, chi dall’ufficio, dalla macchina o addirittura dalla spiaggia per annunciare ai propri follower la discesa nell’agone del voto online. E l’appuntamento con il ‘cringe’ è quasi inevitabile. “Dobbiamo impegnarci concretamente per dare a tutti giovani e ai nostri figli un mondo migliore. E per loro, in segno d’affetto e simpatia, ho messo il breve video allegato”, scrive per esempio Giacomo postando il video in cui dedica alla figlioletta la canzone napoletana “Reginella”.