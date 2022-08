Dazn, problemi per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli

(Adnkronos) – Problemi per Dazn e difficoltà per gli utenti che cercano di guardare in streaming le partite Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, valide per la prima giornata del campionato di Serie A. “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”, si legge in un tweet di Dazn, che fornisce link ‘d’emergenza’ per guardare le partite. Inutile dire che, come accaduto ieri, l’hashtag #Dazn e #dazndown volano tra le tendenze di Twitter tra le proteste degli abbonati, tra rabbia e ironia: “La pirateria uccide il calcio, ma Dazn non te lo fa vedere”, uno dei messaggi più ricorrenti.

“La Lega Calcio e DAZN stanno sequestrando il Campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l’intervento dell’Agcom”, scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.