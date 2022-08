Video messaggio Mihajlovic a tifoso aggredito a Crotone

(Adnkronos) – La solidarietà di Sinisa Mihajlovic a Davide Ferrerio, il giovane bolognese, grande tifoso dei rossoblù, brutalmente aggredito a Crotone e che ora lotta per la vita. “Ciao Davide – dice l’allenatore del Bologna in un video -, so quello che purtroppo ti è successo, mi dispiace molto ma nella vita trovi spesso persone stupide e violente che pensano di risolvere tutto con la forza, ma la vita non funziona così. So che sei in ospedale, so che sei un grande tifoso del Bologna, perciò noi tifiamo per te, speriamo che ti svegli il prima possibile e che tu possa sentire questo messaggio”.

“Sono convinto che andrà tutto bene – aggiunge Mihajlovic – e quando starai meglio sarai mio ospite a Casteldebole, a vedere gli allenamenti, a fare quello che vuoi, alla stadio, non c’è nessun tipo di problema. Cerca di svegliarti il prima possibile, così ci vediamo prima e vieni prima a Casteldebole a conoscere i ragazzi per i quali tifi, per i quali hai passione e siamo sicuri che ci divertiremo tutti insieme. Ciao Davide, in bocca al lupo”.