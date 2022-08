Incendi a Pantelleria, fiamme minacciano case: decine gli evacuati

(Adnkronos) – Pantelleria brucia. Un vasto incendio boschivo sta infatti interessando la zona della borgata Gadir mentre un altro è divampato in località Khamma. Le squadre dei vigili sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme. Lo rendono noto, via Twitter, i Vigili del Fuoco. Decine di persone sono state evacuate questa sera e decine le abitazioni che rischiano di essere raggiunte dal fuoco. Tanta paura tra gli abitanti e i numerosi turisti.

L’incendio, che è divampato oggi pomeriggio, ha distrutto anche dei pali della luce, dunque c’è stato un black out in alcune zone dell’isola. Le fiamme, di proporzioni preoccupanti, stanno distruggendo ettari di vegetazione. In diversi punti, è stata interrotta la strada principale diretta a Kamma e Tracino. Rimangono attive le strade secondarie.

Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quelle di alcuni vip, come Marco Tardelli ex campione 1982 e lo stilista Giorgio Armani. Attualmente sull’isola ci sono alcune squadre di vigili del fuoco e forestali, ma non sono abbastanza per fronteggiare le fiamme.

“Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco”. A dirlo all’Adnkronos è l’ingegner Salvo Cocina, Capo della Protezione civile della Regione siciliana che sta monitorando la situazione degli incendi sull’isola. “Oltre a minacciare le case l’incendio potrebbe attaccare la montagna e il Parco nazionale – avverte Cocina – sarebbe un danno notevole, un disastro”. “Sul posto c’è la squadra aeroportuale dei Vigili del fuoco e la Forestale, oltre alla Protezione civile. Ora stiamo cercando di mandare altri volontari, ma arriveranno solo domani mattina alle 7 perché partono con la nave delle 23.30 da Trapani”. Intanto, per domani mattina la protezione civile ha programmato l’inviio dei Canadair. “Di notte non si possono muovere per spegnere l’incendio – spiega – purtroppo possono partire solo domani all’alba”.

“La situazione è molto grave. Siamo spaventati e preoccupati. le lingue di fuoco rischiano di raggiungere le abitazioni”. A parlare sono alcuni abitanti dell’isola che stanno seguendo gli sviluppi dell’incendio. Sul posto mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale Regionale. “Le immagini sono raccapriccianti – dice Angelo Casano che si trova sull’isola -. Un ringraziamento a tutti i volontari, vigili del fuoco, forestali, protezione civile per quanto stanno facendo in queste ore. Rimane sempre la solita domanda: Chi? Chi può spingersi fino a tanto?”.

”Dopo un’estate torrida e piena di incendi questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima!!”, commenta su Twitter la giornalista Myrta Merlino, ospite dell’isola insieme al compagno Marco Tardelli e tra le persone evacuate a causa del vasto incendio che ha colpito Pantelleria.