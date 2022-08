Dazn, dopo problemi ecco rimborso diretto e in regalo una giornata di campionato

(Adnkronos) – Dopo i problemi della prima giornata della Serie A, Dazn corre ai ripari e garantisce un indennizzo del 25% versato direttamente sul conto dei clienti e una giornata di campionato in regalo. Durante l’incontro con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il Mise, l’Agcom e la Lega Serie A, svoltosi in un clima costruttivo tra le parti, Dazn ha chiarito la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica e ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming.

Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, Dazn provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi.

Serie A, ascolti tv rilevati con Total Audience Auditel



La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera Agcom, sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato.

La modalità di riconoscimento dell’indennizzo sarà attivata in via diretta da Dazn senza che l’utente debba fornire alcuna documentazione o richiesta e, quindi, in temporanea e parziale deroga, sicuramente migliorativa, rispetto a quanto stabilito dalle regole vigenti e sarà necessariamente diversa a seconda della tipologia di cliente (diretto, indiretto, gift card).

Dazn, ascolti, Auditel: Adnkronos aveva anticipato i numeri che hanno fatto intervenire AgCom



L’indennizzo avverrà pertanto attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata a partire da martedì prossimo e, gradualmente, sarà completata nelle prossime due settimane. Ciascun utente interessato riceverà all’indirizzo mail associato al proprio abbonamento comunicazione con conferma del rimborso. Ribadiamo la centralità del cliente ed il nostro costante impegno per garantire un miglioramento continuo dei nostri servizi.

VEZZALI – Soddisfatta il sottosegretario Valentina Vezzali. ”Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l’intero sistema calcio – scrive in una nota al temine dell’incontro – . Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive”.