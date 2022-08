Elezioni 2022, prof ‘fan’ di Orsini resta in lista con Calenda

(Adnkronos) – “Nel territorio la nostra candidata fa un sacco di cose sociali, ed è stata proposta dal territorio. Non abbiamo controllato i social, la signora ormai resta in lista, non si occuperà di politica estera”. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda a Metropolis, parlando di Stefania Modestino D’Angelo, candidata di Azione a Caserta, che nel passato ha scritto sui social post filo Putin e complimenti agli interventi televisivi dei professori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare.

“Lì abbiamo come candidato il generale Vincenzo Camporini, il cui atlantismo non può essere messo in dubbio. Ovviamente – prosegue Calenda – il modo in cui D’Angelo diceva le cose è fuori dalla linea di Azione, mi assumo piena responsabilità di aver accettato l’indicazione del territorio. Resta in lista ma dovrà limitare la sua attività”.