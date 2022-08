Elezioni 25 settembre, tv e social: chi sono i politici più presenti

(Adnkronos) – Campagna elettorale tra social e tv dei leader di partito per le Politiche 2022 del 25 settembre. Chi è più presente sugli schermi? Chi è sul podio? A monitorare e incrociare l’esposizione sui mezzi televisivi e social network di personaggi politici e istituzionali è un’analisi di Sensemakers e Geca realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione. Ad essere preso in considerazione è il periodo dal 3 al 20 agosto 2022.

Come spiega l’analisi, “dal confronto tra le classifiche televisive (in base al parlato tv) e quelle social (in base al numero di interazioni) emerge che nel periodo di riferimento, le prime tre posizioni sono diverse: nel ranking tv spiccano Calenda, Berlusconi e Letta (quest’ultimo non presente nella Top10 social), nelle seconde Salvini, Meloni e Conte, con l’emergere di figure tradizionalmente molto attive sui social (Paragone, Di Battista). Altra differenza rilevante – si legge ancora – è rappresentata dalla forte polarizzazione delle interazioni social con i primi tre posti saldamente occupati da Salvini, Meloni e Conte (che nel periodo di riferimento hanno raccolto il 47% delle interazioni complessive) e tutti gli altri molto distaccati”. Ma, sottolinea ancora l’analisi, “il dato probabilmente più interessante di questa prima rilevazione è inoltre costituito dalla mancanza di esponenti politici del Partito democratico e della relativa coalizione nella Top10 social”.

A primeggiare su Facebook, secondo l’analisi Sensemakers e Geca, sarebbe Conte, mentre Calenda su Twitter e Salvini su Instagram. Meloni resterebbe invece “sempre in seconda posizione”. Forte tuttavia la polarizzazione di “esponenti politici più radicali come Paragone e Di Battista” su Facebook. Da notare infine che TikTok, social emergente, sembra essere “fortemente presidiato” solo da Salvini e Conte