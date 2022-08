Vaccino Moderna, completato arruolamento per studio su booster Omicron 4-5

(Adnkronos) – Arruolamento completato per lo studio clinico di Moderna sul booster bivalente anti-Covid adattato alle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5. Ad annunciarlo via Twitter è l’azienda: “Abbiamo reclutato un totale di 512 partecipanti, in 21 centri – comunica Moderna – L’arruolamento allo studio clinico di Fase 2/3 per il candidato vaccino booster mRna-1273.222, bivalente mirato a BA.4/BA.5, è completo”.

La compagnia statunitense aveva annunciato qualche giorno fa di aver completato la richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza di questo booster aggiornato negli Usa – domanda presentata alla Fda per una dose di richiamo negli over 18 – e in quel contesto aveva spiegato che lo studio clinico era in corso. Mentre per quanto riguarda la disponibilità delle dosi, Moderna aveva informato di aver riparametrato la produzione del nuovo vaccino “per essere pronti, se autorizzati, a fornire le dosi a settembre”. La piattaforma mRna, ha assicurato il Ceo di Moderna, Stephan Bancel, “ci consente di sviluppare, studiare e mettere in campo booster bivalenti che dimostrano protezione superiore contro tutte le varianti testate, in tempi record”.