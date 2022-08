Elton John e Britney Spears, uscito l’attesissimo duetto ‘Hold Me Closer’ – Ascolta

(Adnkronos) – Oggi Elton John e Britney Spears pubblicano la loro attesissima collaborazione, ‘Hold Me Closer’. Il brano è disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming. Due degli artisti più iconici di tutti i tempi riuniti per la prima volta in un brano. I semi della collaborazione sono stati gettati nel 2014, quando i due si sono incontrati per la prima volta al 22° Annual Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party. Un successivo tweet del 2015 della Spears che professava il suo amore per il classico di Elton del 1971 ‘Tiny Dancer’ ha scatenato l’idea della collaborazione con Elton, e le stelle quest’estate si sono finalmente allineate.

Dopo aver ascoltato la prima versione del singolo all’inizio dell’estate, Elton John sapeva che la voce immediatamente riconoscibile di Britney era il tocco perfetto per dare vita alla canzone. Contattata direttamente, Britney ha immediatamente accettato e il risultato, ‘Hold me Closer’, promette di essere la canzone dell’estate. L’uscita di ‘Hold Me Closer’ segna anche la prima novità musicale di Britney Spears dal 2016. ”Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears – dice Elton John – è davvero un’icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi e in questo brano è straordinaria. Le voglio molto bene e sono felice di quello che abbiamo creato insieme”.

”Sono stata molto onorata quando l’incredibile Sir Elton John mi ha chiesto di unirmi a lui in una delle sue canzoni più iconiche – sottolinea Britney – Non vediamo l’ora che i fan la ascoltino! Grazie, Elton, per avermi invitato! Sono così grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con te e con la tua mente leggendaria”.

Una fantastica sorpresa per i fan di Elton John e Britney Spears, ‘Hold Me Closer’, prodotta da Andrew Watt, è una rivisitazione in chiave contemporanea di uno dei successi più iconici di Elton John, ‘Tiny Dancer’, che presenta anche elementi di altre canzoni classiche del suo leggendario catalogo, tra cui ‘The One’ e ‘Don’t Go Breaking My Heart’. ‘Tiny Dancer’ rimane una delle canzoni più amate di John e uno dei brani di punta del suo album in studio del 1971 ‘Madman Across the Water’.

Il disco, ora triplo disco di platino, ha immediatamente colpito il pubblico statunitense, raggiungendo la Top 50 delle classifiche di vendita al momento dell’uscita e, più recentemente, è stato inserito nell’articolo di Rolling Stone del 2022 sulle ‘500 canzoni più belle di tutti i tempi’. Terza solo a ‘Rocket Man’ e ‘Your Song’ nei numeri globali di streaming, la canzone è stata utilizzata con un effetto fenomenale e ha coltivato una massiccia rinascita di popolarità dopo il classico film di Cameron Crowe del 2000 ‘Quasi famosi’. Oggi la canzone rimane una delle preferite dai fan e occupa un posto d’onore nella scaletta del suo tour mondiale da record ‘Farewell Yellow Brick Road’.