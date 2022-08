Napoli, bimbo 3 anni morto dopo incidente in scooter col padre

(Adnkronos) – La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni e mezzo a seguito di un incidente stradale avvenuto venerdì scorso, intorno alle 15, nel quartiere Vasto. Il bambino viaggiava in sella a uno scooter guidato dal padre, quando il mezzo si è scontrato con un’auto guidata da una donna all’incrocio tra via Pavia e via Parma.

Nel violento scontro il bambino, che sedeva sul sellino davanti al padre, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza riportando gravi ferite alla testa. Trasportato all’ospedale pediatrico Santobono, è deceduto ieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Napoli, sezione San Lorenzo, che hanno effettuato i rilievi del caso e fornito una prima ricostruzione dell’accaduto.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, le indagini punteranno a individuare le responsabilità per la morte del bimbo che, per la sua piccola età, non avrebbe potuto essere trasportato a bordo di un motoveicolo secondo quanto stabilito dal Codice della strada. Si attendono anche i risultati dei test tossicologici effettuati sulle persone coinvolte nell’incidente.