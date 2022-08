Juve, arriva Paredes dal Psg: annuncio ufficiale

(Adnkronos) – Leandro Paredes alla Juventus, è ufficiale. Il Paris Saint-Germain annuncia la cessione del 28enne centrocampista argentino al club bianconero. Paredes, secondo la news pubblicata dal Psg su Twitter, arriva alla Juve in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, riferisce Sky Sport, si è sottoposto alle visite mediche in Francia per volare in serata a Torino.

La Juve “comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain Football s.a.s. per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Paredes. Inoltre, l’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023” e “la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti”.

La Juve, per l’acquisizione del giocatore a titolo definitivo, sborserà 22,6 milioni di euro pagabili in 3 anni più 2,2 milioni di oneri accessori e un massimo di 3 milioni per eventuali bonus. Se la Juve non dovesse riscattare Paredes, verserebbe 2,5 milioni per il prestito.