Campagna elettorale sempre più nel vivo anche a Cremona. Questa mattina giorno di mercato in centro c’erano gli attivisti della Lega, all’angolo via Verdi – via Capitano del Popolo, di Fratelli d’Italia, di fronte a Spazio Comune, e dell’alleanza rosso verde Sinistra Italiana – Verdi per l’Europa. Ai Giardini Pubblici, gazebo di Azione, mentre in largo Boccaccino stand del Pd. Per la Lega era presente anche la candidata Silvana Comaroli; tra gli altri big, mercoledì prossimo sempre al mercato, sarà presente Carlo Cottarelli (Pd), protagonista in serata anche di un incontro ai Giardini Pubblici e sabato 10 settembre Daniela Santanché per Fratelli d’Italia. gb

