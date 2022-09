Elezioni 2022, Berlusconi: “Pensione 1000 euro anche a mamme senza contributi”

(Adnkronos) – “Vogliamo portare tutte le pensioni a mille euro, e a chi non ha pagato i contributi, chi ha lavorato in casa, le mamme e le nonne, vogliamo dare anche a loro mille euro”. Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Mattino 5, su Canale 5 che poi sul reddito di cittadinanza aggiunge: “Ci sono troppi poveri, sono un italiano su 4, in povertà assoluta 4milioni 750mila e devono essere aiutati. Il reddito è assolutamente doveroso da parte dello Stato”.

“Ma ad alcuni giovani, pare il 25% dei nostri giovani, hanno permesso di stare sul divano, a loro dobbiamo offrire una possibilità di lavoro, pensiamo di intervenire sui costi di una azienda che deve assumere. Le aziende che assumeranno giovani avranno come costo solo i soldi che entreranno nelle tasche del neo-assunto”.” Altra promessa: “Un milione di alberi?. E’ uno dei punti sull’ambiente, mi piacerebbe che le città fossero circondate dai parchi, con il verde si vive meglio, c’è l’aria più pulita”.

Berlusconi sottolinea che “il voto del 25 è molto importante, per le cose che sono capitate, l’ultimo governo eletto dagli italiani è stato il mio del 2008, allora ci sono stati 7 governi mai eletti, tutti di sinistra, con il prossimo voto gli italiani possono tornare a contare qualcosa con il loro voto”.

E sui rischi e le preoccupazioni in Europa e nei settori finanziari per una eventuale presa del potere dei partiti sovranisti in Italia, con riferimento a Fdi e Lega afferma: “Preoccupazioni per il sovranismo in Italia? Certo, è stato adottato in Europa da alcuni partiti di estrema destra, ma da noi non può succedere perché ci siamo noi”. “La nostra presenza – aggiunge – è estremamente rassicurante per l’Europa”.