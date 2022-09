Elezioni politiche 2022, Trump tifa Conte

(Adnkronos) –

Donald Trump ‘tifa’ per Giuseppe Conte. A raccontarlo è ‘Repubblica’, che, con il suo inviato negli Usa Paolo Mastrolilli, ha intercettato l’ex presidente americano a una raccolta fondi nel New Jersey. “Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?”, la domanda rivolta a Trump, come riporta il sito del quotidiano. E lui: “Ho visto, ho visto. How is my guy doing?”, come sta andando il mio ragazzo? dice riferendosi all’ex premier Giuseppe Conte, e aggiunge: “Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene”.

Si tratta del secondo endorsement esplicito di Trump per Conte, dopo il celeberrimo tweet del 2019 in cui l’allora presidente Usa augurò a “Giuseppi” di restare premier, cosa che poi effettivamente avvenne con la nascita del governo Conte 2.